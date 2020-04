In clinica Maria Eleonora 18 positivi

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - Sono complessivamente 18 i casi positivi al coronavirus nella clinica Villa Maria Eleonora, la struttura sanitaria palermitana dove si eseguono delicati interventi cardiochirurgici. Questa mattina erano stati trovati i primi sei. Adesso gli esiti dei nuovi tamponi hanno portato i positivi a 18. La più grave è una donna di 73 anni che è stata trasportata all'Hospital Covid di Partinico. La struttura è stata messa in quarantena. Ancora non si conosce quanti tra i nuovi 12 positivi sono medici o pazienti. Da ieri il personale è blindato nella struttura. Medici e operatori che non erano di turno sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa. Sono tutti pazienti ricoverati gli altri dodici positivi nella struttura di Maria Eleonora Hospital di Palermo. L'ospedale di Alta Specialità nel settore della Cardiologia ha chiesto all'Asp che i pazienti vengano trasferiti in un ospedale Covid nelle prossime ore. "A seguito di accertamenti effettuati su tutti i pazienti ricoverati presso la struttura, dai risultati appena pervenuti, sono risultati positivi a Covid-19 ulteriori 12 pazienti - si legge in una nota del centro - La Struttura è in attesa di ricevere nella giornata di domani i relativi referti ufficiali.

Al momento il numero complessivo di pazienti risultati positivi a Covid-19 presso la struttura è quindi di 17. Maria Eleonora Hospital ha fatto richiesta, come da Direttiva, di trasferimento in tempi stretti dei pazienti positivi in un Ospedale Covid. Il risultato del tampone effettuato sull'operatore sanitario non è ancora pervenuto".(