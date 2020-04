Ragazzi della Renault 4 a Mazzarino

I quattro ragazzi, tre francesi e uno spagnolo, della Renault 4 sono arrivati a Mazzarino (Cl) da Aci Trezza (Ct). I giovani erano in Sicilia dal 22 marzo scorso, arrivati a Messina erano andati nel paese catanese ospiti del fratello di uno di loro, a bordo dell'auto ormai diventata famosa in Europa per le immagini e i video trasformati in meme e che circolano sui social. Si sono spostati nel nisseno la notte di lunedì scorso e sono ospitati da Luca Arcadipane, 35 anni, che ha una casa in campagna. "Angelino, Leon, Artur e la ragazza Morgan sono persone d'oro - dice Luca - Sono stati mandati qui dai servizi sociali di Aci Trezza perchè otto persone in 30 mq non potevano stare". "Sono stato contattato da un operatore del 118 o della croce rossa, non so bene, dopo il tam tam partito per cercare qualcuno che li ospitasse - spiega - Mi ha chiesto se potevo accoglierli perchè ad Aci Trezza non potevano stare. Sono stati i servizi sociali di Aci Trezza a dire loro di partire di notte così non avrebbero dato nell'occhio. Non sono positivi al coronavirus e sono stati in quarantena. Ora staranno da me fino alla fine dell'emergenza. In questo momento la solidarietà dovrebbe essere la parola d'ordine per tutti"

Il sindaco di Messina Cateno De Luca, che aveva preso come esempio di mancati controlli sugli spostamenti verso la Sicilia il fatto che la Renault 4 avesse attraversato l'Italia fino a superare lo Stretto nonostante i dpcm del governo sul coronavirus.,dice di aver scritto "una lettera d'amore al ministro per informarla che ieri pomeriggio, Vincenzo Marino, il mio collega sindaco di Mazzarino mi ha chiamato per dirmi che la Renault 4, è giunta nel nisseno, senza alcuna autorizzazione istituzionale".