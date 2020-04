Teatro Biondo: nuove proposte on line

(ANSA) - PALERMO, 04 APR - La nuova settimana di proposte online del Teatro Biondo di Palermo prenderà il via lunedì 6 aprile alle 10.30 su YouTube con il recital Odorata Ginestra a cura di Michele Di Martino: su richiesta di alcuni insegnati di scuole medie e superiori, Pamela Villoresi leggerà i versi di Giacomo Leopardi.

La direttrice del Teatro Biondo tornerà in diretta Instagram alle 15.30, come ogni lunedì, per presentare, nel Foyer in salotto, la settimana di teatro online e anticipare i progetti sui quali il teatro di Palermo sta lavorando, tra gli altri: #CantieriDelBiondo, che consentirà a tutti di condividere le diverse fasi creative degli spettacoli.

E proprio il 6, 7 e 8 aprile (tutti i giorni alle 16) avranno inizio le prove di Aulularia di Plauto. Infine, domenica 12 alle 16 sempre su YouTube, si potrà seguire Odissea - Movimento n°1 di Emma Dante, lo spettacolo di fine corso della prima classe di allievi della Scuola del Biondo