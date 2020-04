Covid-19: sala barba in garage a Catania

(ANSA) - CATANIA, 3 APR - Un salone da barba realizzato abusivamente in un garage, di 12 metri quadrati senza prese d'aria, con il 'titolare' in azione mentre taglia capelli a un cliente, mentre altri sette, compresi tre minorenni, sono in attesa del loro turno senza il rispetto della distanza di sicurezza. E' la scoperta fatta da agenti delle Volanti della Questura di Catania durante un controllo sul rispetto dei provvedimenti anti Covid-19 nel popoloso rione di Librino. I clienti e il barbiere sono stati sanzionati dalla polizia. I vigili urbani, fatti intervenire sul posto dalla Questura, hanno provveduto a contestare al titolare dell'esercizio violazioni delle norme sul commercio e sulla sicurezza del luogo di lavoro.

E hanno posto i sigilli al garage, sequestrandolo. (ANSA).