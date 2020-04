'Chi può metta, chi no prenda' a Catania

(ANSA) - CATANIA, 2 APR - 'Chi può metta, chi non può prenda': cresce l'iniziava a Catania per aiutare chi ha bisogno ai tempi del Coronavirus. Cassette legate ad alberi con dentro alimenti primari da donare, o da prendere. Una 'colletta alimentare' al 'dettaglio' che sta crescendo. "All'inizio - spiega Orazio Gagliano, titolare di 'Antiche delizie' - abbiamo messo del pane dentro una cassetta e postato l'iniziativa, per segnalarla, sulle nostre pagine social. Abbiamo avuto oltre 25mila visualizzazioni e a noi si sono uniti persone e commercianti che stanno collaborando. Il cuore dei catanesi è grande, tanto che abbiano dovuto mettere una seconda cassetta, che riempiamo soprattutto la sera. Ma ci sono persone che lasciano pasta, omogeneizzati per bambini anche di giorno.

L'indomani mattina le cassette sono vuote. Il nostro obiettivo - chiosa Gagliano - è di aiutare più persone che hanno bisogno, per questo l'invito, oltre che a donare, è di prendere dalla cassetta soltanto quello che serve, lasciando il resto agli altri".