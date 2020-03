Coronavirus:colletta detenuti a P.Civile

"Noi dentro, voi restate a casa" . É la scritta che campeggia davanti al carcere di Piazza Armerina (En). L'hanno voluta i detenuti, una settantina, che l'hanno anche realizzata. In controtendenza con altre carceri italiane dove ci sono state proteste anche violente, i detenuti si sono autotassati per devolvere la raccolta alla Protezione civile. "E' un'iniziativa particolarmente meritoria quella di preoccuparsi della collettività - dice il direttore Antonio Gelardi - in un momento in cui la popolazione detenuta vive le limitazioni della possibilità di fruire dei normali colloqui. Questa idea ha un alto valore simbolico oltre che educativo" .