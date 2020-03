Coronavirus: sindaco Troina, principio polmonite,sono a casa

(ANSA) - TROINA (ENNA), 30 MAR - "La vostra vicinanza mi ha molto commosso. Per chi in queste ore è in apprensione per il mio stato di salute voglio dirvi di non preoccuparvi. Mi trovo a letto con un po' di febbre e ho dolori in tutto il corpo. La Tac ha evidenziato purtroppo un principio di polmonite e due piccoli focolai negli alvei polmonari. Ho iniziato le cure". Così il sindaco di Troina, Fabio Venezia, su Fb, aggiungendo di sentirsi "un poco debilitato", ma che "fin quando le forze mi assisteranno continuerò a fare quello che posso". "Per fortuna - aggiunge - sono circondato da eccellenti collaboratori che in queste ore hanno raddoppiato il loro impegno nella gestione dell'emergenza e tutti insieme non molleremo fino a quando tutto non sarà finito. Vi voglio bene e vi abbraccio tutti idealmente" Il sindaco conferma che "purtroppo il numero dei contagiati è salito a 109" e sottolinea come "ancora mancano i risultati di quasi un centinaio di tamponi". "Troina da ieri sera - ricorda - è stata dichiarata zona rossa: una scelta forte ma obbligata vista la grave situazione. I primi operatori sanitari dell'esercito sono già a lavoro e altri 16 fra medici e infermieri sono arrivati stamattina per dare supporto nei reparti dove sono ricoverati i disabili". "Il mio pensiero commosso - dice il sindaco Venezia - è rivolto a Elena, la ragazza disabile che purtroppo ieri non ce l'ha fatta, e a quanti sono in questo momento in ospedale o a casa a lottare contro questo oscuro male". (ANSA).