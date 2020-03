Casa riposo, 7 positivi interviene Asp

(ANSA) - MESSINA, 30 MAR - Il Covid team istituito del Policlinico di Messina, su input dell'assessore regionale alla Salute è intervenuto in una casa di riposo e una Rsa di S. Marco d'Alunzio nel messinese. Nella casa di riposo nei giorni scorsi sette persone, tra ospiti e personale, erano risultati positivi al Coronavirus. Ospiti e personale della casa di riposo sono stati posti in isolamento. Gli anziani continuano a ricevere l'assistenza necessaria, anche con l'ausilio di apposito personale medico, e rimangono all'interno della struttura. In queste ore vengono tutti sottoposti a tampone, così come i familiari del personal. Identica misura è stata adottata nella Rsa, dove non si registrano casi sintomatici, ma poiché non possono escludersi contatti tra gli operatori delle due strutture, anche in questo caso si è proceduto all'isolamento di 42 ospiti e 27 dipendenti.