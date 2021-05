Vino: vernaccia Doc Riserva 2006, oro all'IWC di Londra

(ANSA) - ORISTANO, 24 MAG - La Vernaccia Doc Riserva 2006 di Silvio Carta conquista la medaglia d'oro all'IWC di Londra. Un altro prestigioso riconoscimento per l'azienda nata nei primi anni Cinquanta a Baratili San Pietro e che ha trasferito il nuovo complesso commerciale e produttivo a Zeddiani, sempre nell'Oristanese, terra di elezione di questo antico vitigno, prima doc in Sardegna dal 1971.

E' l' unico oro ottenuto da un vino sardo all'International WineChallenge. A rendere tutte le riserve dell' azienda autentiche glorie dell'enologia, il metodo produttivo, fiera memoria della tradizione più arcaica, che prevede l'utilizzo di lieviti a filmatura superficiale detti "flor". Unici "ingredienti" insieme al tempo e al trascorrere delle stagioni.

Soddisfatto per questo ulteriore traguardo che arricchisce un già prezioso palmares, Elio Carta, proprietario e Winemaker della casa vitivinicola, pone l' accento sul lavoro che sta portando avanti l' azienda per riportare in auge la Vernaccia.

"Questi e gli altri premi testimoniano il valore di questo grandioso e antichissimo vitigno che ben rappresenta il territorio, un unicum di inestimabile pregio - spiega all'ANSA Elio Carta- l 'Oro va al nostro impegno e a quello di tutti i produttori che con coraggio e passione investono su questo tesoro dell' enologia, anche alla luce degli alti costi di gestione, per tutelarlo e promuoverlo sempre più nel mondo".

Un 2021 da ricordare per la Vernaccia Doc 2006 di Silvio Carta: l'ultima riserva in commercio foriera di un carniere di riconoscimenti davvero consistente che premiano l'incessante sinergia più che cinquantenaria tra l' azienda e il territorio.

Prima Gilbert&Gallard con il primo oro dell'anno, poi Vinous di Antonio Galloni con ben 94 punti (oro) e ancora Il Berliner Trophy con un altro oro. (ANSA).