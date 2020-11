Wine&Food festival a Cagliari nel rispetto norme anti-Covid

Sa Manifattura di Cagliari accoglie l'International Wine&Food Festival. Due giornate, sabato 21 e domenica 22 novembre, dalle 12 alle 18 per gustare ottime qualità di vino.

Diciotto le cantine coinvolte, 15 sarde e tre straniere da Spagna, Francia e Germania. L'evento si svolge in uno spazio di oltre 900 metri quadrati attrezzato con le misure anti Covid 19 e ospiterà al massimo 90 persone. "L'ingresso sarà contingentato e saranno adottate le misure prescritte dai recenti decreti anti Covid tra le quali la staticità dell'evento, una formula nuova che non modifica però l'approccio alle degustazioni", spiega Mario Bonamici, presidente dell'Associazione APS Promo Eventi, organizzatrice dell'iniziativa che punta a promuovere la cultura del cibo e del vino.

Per gli assaggi ai banconi dei produttori gli organizzatori hanno infatti pensato a un percorso in 14 tappe per massimo di sei avventori alla volta. Ognuno avrà il suo telo monouso per la seduta e il proprio calice per tutte le degustazioni. Presenti anche Onav e Apulae con le loro masterclass accompagnate dal racconto sui vini, da parte dei produttori. "Nonostante le limitazioni legate al Covid non abbiamo voluto rinunciare alla manifestazione giunta alla quarta edizione", dice ancora Bonamici.

L'apertura dei lavori vedrà il primo incontro di animazione per la costituzione del Bio distretto "Sardegna Bio" indetto dal Comitato Promotore costituito da Associazione di Produttori Sardegna Bio, Anci Sardegna, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Cagliari, Coldiretti Sardegna Fondazione ITS, ed al quale partecipano le aziende del settore.

"Abbiamo aderito con grande convinzione alla costituzione dell'importante Bio Distretto "Sardegna Bio", afferma l'assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari Alessandro Sorgia che sabato 21 alle 12 aprirà i lavori del festival.

Tra i partner, anche quest'anno, Coldiretti Sardegna.