Lo spumante prodotto in Sardegna conquista 3 ori allo Sparkle

"Lo spumante metodo classico in Sardegna ha fatto registrare negli ultimi cinque anni un incremento nella produzione del 30 per cento". Lo ha messo in evidenza Mariano Murru, presidente dell'associazione Enologi Sardegna nel suo intervento a Napoli alla 6/a edizione di Sparkle, l'evento dedicato alle bollicine italiane organizzato da Vinoway Italia.

L'Isola ha conquistato tre medaglie d'oro. I riconoscimenti sono andati allo spumante metodo classico da uve Nuragus di Argiolas di Serdiana, curati dall'enologo Mariano Murru, e a due prodotti firmati dall'enologo Andrea Pala per due cantine galluresi: Vermentino Donna Lu', azienda Coluccia, e spumante metodo classico della cantina Fratelli Tamponi. La premiazione è avvenuta al termine di una tavola rotonda che ha chiamato a raccolta produttori, giornalisti ed esperti del settore sui temi della vocazione dei territori, qualità dei prodotti, esigenze dei mercati italiani ed esteri, promozione e attività dei consorzi.

"La Sardegna si caratterizza per una produzione ottenuta quasi del tutto dall'utilizzo di uve da vitigni tradizionali e non dai classici Chardonnay e Pinot Noir - spiega all'ANSA Murru - I vitigni più utilizzati sono Torbato, Vermentino, Nuragus, Vernaccia e Cannonau vinificato in bianco sui quali si è applicato un diverso protocollo di lavorazione in vigna e in cantina, lo stesso utilizzato per la produzione dello Champagne". Il risultato, sottolinea l'enologo, si concretizza "in prodotti molto apprezzati dal consumatore attuale che predilige i vini bianchi fermi e in particolare spumantizzati".

"Una nuova opportunità per i vitigni tradizionali anche minori o meno conosciuti dell'Isola - chiarisce Murru - che possono essere apprezzati in una versione diversa ma altrettanto accattivante in grado, grazie alla ricchezza di biodiversità e alle differenti situazioni pedoclimatiche, carta vincente, di fornire prodotti particolari e variegati fortemente legati al territorio di provenienza, creando grande curiosità ed interesse nel consumatore". "Una tendenza - precisa l'esperto - che si sta diffondendo anche nel resto d'Italia, soprattutto al sud, dove ritroviamo una maggiore biodiversità e tanti vitigni ancora non valorizzati sotto questa forma".