Vino: la famiglia Puddu presenta il nuovo Oliena Nepente doc

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Un'etichetta speciale dedicata al territorio, per un importante traguardo. La famiglia Puddu festeggia i primi trent'anni di "Oliena doc", il primo vino imbottigliato dell'azienda, con il nuovo nato "Oliena Nepente doc 2022".

"Un gran concentrato di profumi e fragranze di questo paese barbaricino, in primis le sfumature della macchia mediterranea - spiega all'ANSA l'enologo Piero Cella che ha contribuito alla riuscita di questo rosso - contadino con un tocco di eleganza e precisione che la tecnica e l'evoluzione può portare a un territorio così ricco di storia, di sapori e caratteristiche peculiari, un vino frutto di un bel lavoro di squadra".

Nel 1975 Giovanni Puddu parte da un piccolissimo appezzamento di terra per dar vita all'impianto di 30 ettari di Cannonau.

Accorpando negli anni 60 ettari di terra ai piedi del Corrasi ha ottenuto due differenti composizioni di terreno, sabbioso di disfacimento granitico nella zona nord ovest e argilloso calcareo nella parte più a sud-est. Oggi l'azienda è guidata dai figli Nina, presidente delle Donne del vino sarde, Francesco e Paolo.

Oggi il battesimo del rosso è stato accompagnato dai piatti dell'olianese Salvatore Ticca, chef patron a Parigi del ristorante Shardana. Ottimo con i culurgiones ogliastrini agli asparagi, riduzione di cannonau e guanciale croccante. È stata l'occasione per assaggiare tutti i vini Puddu, sei cannonau e un vermentino.

L'azienda ha presentato poi il nuovo progetto: "in una terra come la nostra che dell'ospitalità ha fatto una filosofia di vita, non poteva mancare un'offerta enoturistica strutturata e aperta tutto l'anno per accogliere turisti e appassionati di Nepente", ha annunciato Nina Puddu.

L'azienda può contare su una produzione di centomila bottiglie, con un mercato ripartito con un 50% in Sardegna, 35 all'estero e il restante 15 in Italia. "Oliena Nepente doc 2022 - commenta Francesco Puddu - vuole rappresentare al meglio il territorio di cui assume il nome: Oliena, un vino fresco, frutto di un singolo vigneto che racchiude al meglio l'identità del vitigno". (ANSA).