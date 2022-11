Weekend dei gusti con piatti tipici, arti e antichi mestieri

Un lungo fine settimana per riscoprire i piatti tipici, le arti e gli antichi mestieri che rappresentano le tradizioni di una città. È la manifestazione "Week end dei gusti", che da giovedì 24 a domenica 27 novembre animerà le strade del centro storico di Sassari stimolando palato e memoria.

Organizzato dall'associazione Taribari, con il contributo dell'assessorato regionale al Turismo, del Progetto Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, il patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con l'Intergremio dei Candelieri di Sassari e il Centro Commerciale Naturale "Il Corso", l'evento coinvolge commercianti e artigiani che daranno vita a una serie di attività per far vivere ai visitatori un'esperienza immersiva nelle tipicità della Sardegna.

Laboratori food, di antichi mestieri, di culurgiones, ravioli, maccarones de busa e lorighittas, di falegnameria, costume e abito sardo, erboristeria, formaggi vegetali, birre artigianali e racconti, riti e leggende della tradizione saranno parte di un percorso itinerante nel cuore della città antica.

L'offerta enogastronimica sarà la grande protagonsita della manifestazione, con un occhio di riguardo al rispetto dell'ambiente: tutto il materiale utilizzato (piatti, stoviglie, fazzoletti), sarà interamente compostabile, così da limitare al massimo la produzione di rifiuti plastici e di materiali inquinanti. Il programma si svilupperà in quattro giornate, con 11 laboratori del gusto, delle arti e dei mestieri, 5 itinerari dedicati al cibo di strada e alla riscoperta dei piatti della tradizione, oltre 40 punti di degustazione nel centro storico cittadino, tutto accompagnato da spettacoli e concerti itineranti.