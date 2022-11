Vini novelli, biologici e Vernaccia in vetrina a Milis

orna a Milis l'evento dedicato ai vini: il 12 e 13 novembre in vetrina non ci saranno solo i novelli ma anche la Vernaccia di Oristano e la linea dei vini biologici. un mix attesa che coincide con il rinnovo del gruppo dirigente della Pro Loco e con il superamento dei divieti che per due stagioni hanno impedito di allestire la rassegna che giunge alla sua 33/a edizione.

Nel frattempo il numero delle cantine che vinificano il novello sono tornate ad essere sei, ossia quelle che alla fine degli anni '80 ne avevano avviato la produzione (Cantina di Mogoro, Argiolas, Cantina Trexenta, Cantina di Dorgali Cantina di Dolinova e Antichi Poderi di Jerzu). Ora si raccoglie una eredità di oltre trent'anni inglobando anche la linea dei vini biologici che saranno rappresentati da 12 cantine (Cantina Demuru, Tenute Carlo Pili, Cantina Valle di Accoro, Cantina della Vernaccia, Contini, Tenute Evarestiano, Fattoria Cuscusa, Petra Bianca, Antigori, Fattorie Isola, Polinas e Azienda Agricola Pusole) mentre un momento particolare verrà riservato alla Vernaccia di Oristano rappresentata da quattro cantine (Famiglia Orro, Quarto Moro, Cantina della Vernaccia e Contini). Sarà possibile prenotare le degustazioni guidate o girare tra gli stand assaggiando i vini in esposizione e alcuni prodotti tipici e street food.

"Il programma della manifestazione è in via di definizione e il suo svolgimento avrà come epicentro Via Dante, parte della Piazza Martiri, Via Samt'Agostino sino a congiungersi con Villa Pernis, luogo deputato ad accogliere la degustazione della Varneccia di Oristano supportata dalla presentazione del libro che il docente dell'Università di Sassari prof. Antonio Farris ha dedicato al territorio dell'Oristanese - spiega il presidente della pro Loco di Milis Luigi Murgia - Ma non sarà solo questo il momento dei confronti: sempre a Villa Pernis sarà avviati nella mattinata di sabato 12 un approfondimento tecnico che riguarderà i vini biologici che verrà animato dai sommelier e da esperti e studiosi delle Università sarde e delle Agenzie che si occupano delle produzioni agricole".

Alla rassegna, che giunge alla sua 33^ edizione, è prevista anche la presenza di uno stand della Pro Loco di Arborea che presenterà la sua polenta. La due giorni sarà anche l'occasione per i produttori locali di allestire punti vendita dei ricercati agrumi di Milis.