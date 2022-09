Alla Vetreria la festa del km equo con "Naturalmente Locale"

Una mostra mercato, dibattiti, laboratori e spettacoli sul tema principe, cibo e salute e una parola chiave il "ben-essere". Piccoli produttori, espositori, associazioni, si danno appuntamento domenica 2 ottobre dalle 10 alle 20 nel Parco dell'Ex Vetreria di Pirri-Cagliari.

Organizzato da Mesa Noa Food Coop, emporio autogestito nel quartiere di Mulinu Becciu, prende forma "Naturalmente Locale - Festa del km equo".

"Una giornata nel segno di un'altra economia, etica e sostenibile e di un altro stile di vita, basato sullo scambio, mutuo aiuto e un rinnovato spirito comunitario", spiega Tiziana Diana, la presidente di Mesa Noa, una cooperativa di comunità che fa rete con i produttori e con il quartiere attraverso incontri, iniziative all'insegna dell'inclusione. "Un ruolo centrale è affidato ai produttori del territorio che collaborano con Mesa Noa e che con i loro metodi di produzione sostengono la biodiversità e il rispetto dell'ambiente e del lavoro, un' alimentazione sana, sostenibile, etica, locale, la filiera tracciata e ancora riuso e riciclo", aggiunge Tiziana Diana.

In primo piano il 2 ottobre anche le esperienze di comunità solidali e cooperazione, tra innovazione e valorizzazione dei saperi tradizionali. Alle 10.30 durante l'incontro "Salute, alimentazione e agricoltura sostenibile" verrà presentato il progetto Zuppa Sociale, ideato da Mesa Noa in collaborazione con la Scuola di cucina Il Giardino dei piaceri per contrastare lo spreco alimentare e favorire forme di socialità inclusive. Nel pomeriggio, alle 15, si parlerà di "Cooperazione e partecipazione, nuovi modelli di sviluppo delle comunità". Spazio alle proiezioni. Si parte con "Food Coop", reportage di Tim Boothe su Park Slope, il supermercato autogestito di New York che ha ispirato il progetto dell'emporio Mesa Noa. Su quest'ultimo verrà proposto il trailer del documentario "Mesa Noa" del regista Daniele Atzeni. Con "Naturalmente Locale - Festa del km equo" si inaugura la collaborazione tra la cooperativa Mesa Noa e la Municipalità di Pirri.