Vino: per Siddùra è sempre più svolta green

Più fotovoltaico, meno plastica, stazione monitoraggio degli insetti. Siddùra rafforza la sua vocazione green. La pluripremiata cantina di Luogosanto, borgo gallurese, annuncia le nuove azioni in un'ottica di sostenibilità. La cantina è diventata energeticamente autonoma, grazie al posizionamento di pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. L'impianto consente di produrre la quantità di energia necessaria per sopperire ai consumi nel momento della vendemmia, nel picco massimo di fabbisogno. Durante il resto dell'anno, i kilowatt in eccedenza vengono immessi nel sistema energetico del territorio a vantaggio della comunità.

"L'autonomia energetica è importante per la crescita della cantina - spiega Mattia Piludu, direttore tecnico di Siddúra - inoltre, immettere in rete l'energia che non utilizziamo rispecchia pienamente la nostra filosofia aziendale: avere una produzione a basso impatto che contribuisca alla salvaguardia dell'ambiente". Siddùra mette al bando le bottiglie di plastica.

Negli uffici, nei campi e in cantina, dipendenti e collaboratori avranno a disposizione borracce che potranno essere costantemente riempite usufruendo delle acque provenienti dal sistema di depurazione e filtraggio della cantina.

La svolta verde della cantina di Luogosanto passa anche attraverso l'eliminazione di qualsiasi intervento fitosanitario, tradizionalmente programmato nei periodi più soggetti all'insorgenza delle malattie dovute a umidità e parassiti. Per ottenere questo obiettivo, Siddùra ha installato una stazione di monitoraggio degli insetti che consente di campionare i parassiti presenti in vigna, identificarli e prevenire le eventuali fitopatie. "Prevenire le malattie generate dagli insetti consente di eliminare gli interventi fitosanitari programmati e agire solo in caso di emergenza", spiega Luca Vitaletti, agronomo Siddùra. Conferma Mattia Piludu: "Grazie alla stazione meteo siamo in grado di sapere cosa succederà dal punto di vista meteorologico e di conoscere il tasso di umidità.

Adesso, con l'aggiunta del sistema di controllo degli insetti, possiamo prevedere le malattie e prevenire eventuali trattamenti fitosanitari".