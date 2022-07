Cucina zen all'occidentale con i piatti di Pietro Leemann

di Maria Grazia Marilotti

La Sardegna incontra l'alta cucina vegetariana. Il 28 luglio alle 20, lo chef Pietro Leemann firma il menu degustazione di VeG, sosta gourmet per vegetariani - con qualche piatto per vegani - dell'Abi D'oru, storico albergo sul Golfo di Marinella, a Porto Rotondo.

"Le buone scelte alimentari sono alla base di una vita piena e felice": una filosofia che si riflette nei suoi piatti. Il suo Joia a Milano, nel 1996 è il primo ristorante vegetariano europeo stella Michelin e l'unico stellato vegetariano in Italia. Due anni fa, è arrivata la stella verde della sostenibilità. Con queste credenziali le premesse per una vera esperienza nella cucina zen all'occidentale, etica, inclusiva, stagionale, a Km0, che impatta il meno possibile con l' ambiente, ci sono tutte. Un gioco di colori, forme, gusti, consistenze, in un dialogo con i territori e le culture del mondo. Un itinerario che attraversa Cina, India, Francia, Svizzera, Italia.

A dare ancor più sostanza alle sue portate ci sono i riferimenti all'antica scienza dei Veda, alla saggezza taoista, al fascino dell'estetica giapponese. "Un'alimentazione che incontra la dimensione spirituale, nel segno della fratellanza e crea a tavola, una connessione con la natura", spiega all'ANSA Pietro Leemann, cresciuto tra il verde degli orti e delle campagne e montagne della Svizzera. C'è una ventata di freschezza tra le cinque portate che proporrà da Veg. Frutta e verdura dai vicini orti galluresi son la materia prima per Tatin di melanzana alla giapponese, Gazpacho alla tailandese. In menu anche Tagliolino "paglia e fieno" con salsa alla magrebina, variazione di ciliegie, pesca e sambuco. Il filo conduttore nel suo mestiere di chef è la sostenibilità. Acquisto dei prodotti dal contadino, attenzione al consumo energetico, niente plastica.

"Il mio impegno è quotidiano ma davvero tanto c'è ancora da fare. Mi conforta il numero crescente di giovani che sta abbracciando il vegetariano. Sono loro, poi, a portarmi i genitori al locale", aggiunge. Nell'Isola arriva per la seconda volta. La tappa sarda sarà l' occasione "per un' immersione nell'archeologia in una terra misteriosa ricca di culture e testimonianze e dove tanto ancora c'è da svelare", sottolinea.

Nella sua carta dei vini al Joia ci sono anche i gioielli enologici di Mamoiada, Gallura, del sassarese. "Il cibo svela tanto di una cultura - conclude lo chef - sono molto curioso di scoprire, attraverso sapori e gusti, la Sardegna e chi la abita".