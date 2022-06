L'acqua Smeraldina si conferma la migliore d'Italia

La Smeraldina di Tempio Pausania fa il bis e si aggiudica per il secondo anno di fila la palma di miglior acqua minerale d'Italia. Un riconoscimento assegnato dalla rivista Altroconsumo che, dopo una serie di esami condotti su 38 acque naturali presenti sul mercato italiano, ha scelto l'azienda della famiglia Solinas e la sua acqua che sgorga dal Monti di Deu come la più pura e la più attenta alle esigenze del consumatore. Sono stati valutati, tra i tanti fattori, anche la completezza delle informazioni in etichetta (oltre a quelle obbligatorie per legge), il contenuto di sali minerali, di metalli e di contaminanti.

È stata, inoltre, presa in esame la presenza di odori anomali al momento dell'apertura delle bottiglie. Il punteggio massimo dei vari test è stato quello relativo ai sali minerali presenti nell'acqua: Smeraldina ha ricevuto 87 su 100, il che conferma l'alta qualità di un'acqua che sgorga dai graniti millenari della Sardegna, in un territorio incontaminato, e che viene sottoposta ogni giorno a più di cento controlli da parte del laboratorio interno all'azienda, per garantire sempre la massima eccellenza. In precedenza, oltre a essersi già aggiudicato il titolo di Altroconsumo, la Smeraldina è stata eletta miglior acqua minerale del pianeta, al Berkeley Springs Interational Water Tasting, la più prestigiosa e autorevole competizione del settore a livello mondiale.