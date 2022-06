Sardinia Food Awards, quasi 300 aziende in gara

Arrivano gli "Oscar" dedicati ai produttori agroalimentari: via alla settima edizione dei Sardinia Food Awards. Sino ad oggi sono ben 286 le aziende che hanno deciso di mettersi in gioco per conquistare il "bollino" di qualità e sostenibilità dei loro prodotti. Ma non è un concorso tecnico, hanno spiegato gli organizzatori: "La forza e la caratteristica - questo il messaggio lanciato in conferenza stampa - dei Sardinia Food Awards negli anni è stata proprio quella di portare avanti una mission precisa: promuovere, valorizzare, premiare e creare opportunità di crescita per le eccellenze agroalimentari dell'isola".

Presente tra gli altri anche l'assessora regionale all'agricoltura Gabriella Murgia. Non solo premi: le aziende tramite questo progetto, entreranno in contatto con compratori internazionali. Nella scorsa edizione sono state 256 le aziende iscritte nelle categorie Vino, Olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, bottarga, dolci. Ritorna la categoria Birra Artigianale, categoria "sacrificata" dal covid nella passata edizione.

Ci sono alcune novità in merito ai premiati su alcune categorie come l'Olio che ha avuto un boom di iscrizioni con oltre 40 aziende, saranno infatti premiate altre sottocategorie divise per Olio Evo, Dop e Bio.Anche per il pane è stato deciso di inserire delle sottocategorie e saranno presenti premi speciali per dare maggiore risalto ai piccoli produttori di eccellenze. Altra novità di quest'anno, saranno alcuni premi speciali e per il miglior packaging di categoria. Stretta la collaborazione con Coldiretti per entrare nella campagna e nelle aziende di tutta l'isola.