Petra Segreta sempre più gourmand, arriva lo chef Bartolini

(ANSA) - OLBIA, 16 APR - "Tartara di bue rosso con curry, mandorle e caviale", "Zuppa di aragosta fresca locale". Questo e altro nel menu firmato da Enrico Bartolini, lo chef italiano più stellato e Luigi Bergeretto, patron del "Petra Segreta".

Il resort sulle colline di San Pantaleo (frazione di Olbia) dà il via a questa importante collaborazione con i piatti d'autore a Il Fuoco Sacro, il ristorante gourmet del resort, con vista sull'arcipelago de La Maddalena, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda.

"Sono molto felice di dare il mio contributo alla proposta de Il Fuoco Sacro - commenta Bartolini - questo ristorante è da anni un punto di riferimento importante sull'Isola, con una storia, un percorso e un'identità ben definiti. Un posto dove la qualità e il territorio hanno sempre ispirato la proposta gastronomica e sono entusiasta di indirizzare questo messaggio culturale e infondervi una nuova energia".

La collaborazione con Bartolini contribuisce all'evoluzione di una cucina rispettosa del territorio e delle sue materie prime, molte delle quali arrivano da Stazzo Malcusa, la fattoria biologica di proprietà poco distante dal Petra Segreta. "Non vogliamo stravolgere la nostra proposta gastronomica già molto apprezzata dagli ospiti che frequentano abitualmente Il Fuoco Sacro - afferma lo chef Bergeretto - l'obiettivo è piuttosto farla evolvere e crescere per offrire un'esperienza ancora più speciale". (ANSA).