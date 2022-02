Accademia Olearia tra le 100 Eccellenze Italiane di Forbes

Accademia Olearia porta l'olio della Sardegna tra le "100 eccellenze Italiane" di Forbes 2022.

L'azienda algherese della Famiglia Fois è stata scelta tra le migliori realtà del Made in Italy. Continua a confermarsi leader del settore olio a livello nazionale ed internazionale.

L'importante riconoscimento fa seguito alla Doppia Medaglia d'Oro nel concorso BIOL Novello 2021 per il miglior olio extravergine di olive biologico al mondo, il Top Italian Food del Gambero Rosso ed il 1/o posto tra gli oli sardi nel prestigioso EVOO World Ranking. Forbes è una vetrina privilegiata, premia le aziende che hanno saputo valorizzare i prodotti del territorio partendo da un'intuizione e coltivandola con passione, esperienza, capacità e che meglio rappresentano il Made in Italy. Lo scorso anno era stata menzionata con una bella recensione nella rivista che ha dedicato un'intera pagina nell'edizione febbraio 2022. Nella guida si sottolinea come, da oltre quattro generazioni di olivicoltori, con passione e lungimiranza vengono seguite personalmente tutte le fasi di lavorazione, dalla coltivazione delle olive alla loro trasformazione.

Tra i punti forti dell'azienda sarda, si legge nell'inserto, il Fruttato verde, la Gran Riserva Giuseppe Fois, che rappresenta la massima espressione qualitativa dei prodotti di Accademia Olearia. E' ottenuto in quantità limitata tramite la selezione in campo di alcune particolari tenute e di cultivar specifiche.

"E' un Olio di grande equilibrio ma, di elevatissimo tenore sensoriale con un profumo netto di oliva, richiami di mela e pomodoro, forti sensori vegetali ed equilibrio tra amaro e piccante - spiega la Famiglia Fois - un brand familiare, come riporta la testata, vocato alla produzione di Qualità, con un particolare focus verso l'ambiente evidenziato dall'installazione di un impianto di energie rinnovabili per alimentare lo stabilimento produttivo ed un sistema di riutilizzo dei sistemi di lavorazione delle olive".