"Ristoamare" ritorna in presenza a marzo a Cagliari

Cagliari riaccoglie "Ristoamare", l'iniziativa dedicata agli operatori della ristorazione e dell'ospitalità in Sardegna.

Il 27 e 28 marzo al T Hotel sarà allestito uno spazio con oltre 50 postazioni espositive per aziende internazionali, nazionali e regionali che si occupano di food & beverage, servizi e accessori per l'ospitalità.

Organizza La Rosa dei Venti, agenzia di consulenza e vendita nel mercato del food and beverage sardo. "Dopo due anni di pausa forzata dove hotel, bar, ristoranti e tutti gli esercizi che soddisfano le esigenze del fuori casa hanno sofferto, adesso possiamo riprogrammare la nuova stagione in sicurezza e con migliori prospettive di vendita" dice Davide Pisano, amministratore unico della Rosa dei Venti.

E' stato definito anche un calendario di iniziative all'interno della sala congressi, tra show cooking e seminari dedicati a chi fa ospitalità in Sardegna. Saranno presenti anche le associazioni di categoria che interverranno nei dibattiti, le associazioni professionali che assisteranno gli espositori e presenteranno le offerte formative e gli istituti Alberghieri che con i propri studenti svolgeranno le attività di alternanza scuola lavoro con le aziende aderenti.

"Due i settori che vogliamo valorizzare, commercio e turismo.

Hanno bisogno di un rinnovato impegno e impulso affinché gli attori economici, e non solo, possano produrre reddito e promuovere qualità" , ha concluso Pisano.

L'ingresso è gratuito, riservato agli operatori e permetterà l'accesso a tutti gli spazi, alle degustazioni e alle sezioni formative.