Gambero Rosso dinner show dal 31 luglio a Poltu Quatu

Da sabato 31 luglio e sino al 30 agosto a Poltu Quatu, località turistica a due passi da Porto Cervo, in Costa Smeralda, andrà in scena la mise en place che si annuncia tra gli eventi dell'estate 2021: il Gambero Rosso Dinner Show.

Un menu dove l'arte di Ciro Scamardella, 1 stella Michelin, fra i più acclamati chef del Gambero Rosso, accompagna ogni ospite in un crescendo di emozioni, perché ogni ingrediente è stato studiato, scelto, sperimentato, affinato ed esaltato per fondersi con i ritmi, i suoni e le performance inedite dei più eclettici artisti che si esibiranno dal palco fronte mare, il tutto accompagnato dal servizio impeccabile e discreto del 5 stelle Grand Hotel Poltu Quatu.

Lo show, nel ristorante all'aperto Maymon, si ispira agli anni Ottanta con contaminazioni contemporanee, ed è firmato dal direttore artistico Giampiero Gencarelli, fra i più noti coreografi di spettacoli tivù come Ballando con le Stelle e Domenica In. L'attenzione dello spettatore sarà sollecitata e catturata dai cambi di ritmo e performance di livello internazionale fra cui quella di Marion Crampe, artista-contorsionista, ballerina poliedrica e appassionata, tra ritmi afro-pop e disco music.

Scamardella, 30 anni, protagonista del programma Ciro a Mammà su Gambero Rosso Channel, è lo chef del Ristorante Pipero a Roma, che in soli tre anni ha già conquistato la scena capitolina.

Nel menù di Poltu Quatu, ecco la Soffice di patate con cozze di Olbia; Cocktail di gamberi alla Poltu Quatu; Fregola, cocco, lime e caviale; Astice del mediterraneo, salsa alla pesca e misticanza aromatica; Ricostruzione di un lime.