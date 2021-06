Vino: Cagliari per due giorni capitale del vermentino

Ritorna a Cagliari il Concorso enologico nazionale vermentino. Il 28 e 29 giugno la Terrazza del Lido, al Poetto, accoglie la manifestazione dedicata a uno dei grandi vini autoctoni bianchi della Sardegna. Quello di Gallura è l'unica docg della Sardegna. Organizza Aps Promo Eventi, presieduto da Mario Bonamici. In gara 200 etichette provenienti da tutta Italia. Grande adesione da parte dei produttori sardi, in particolare della Gallura, ma anche della Toscana che dopo la Sardegna ha la produzione più importante in Italia.

Campioni sono arrivati anche da Lazio, Umbria, Liguria, Sicilia e Puglia. Saranno ammessi al Concorso i vini Dop e Igp che riportino in etichetta il nome del vitigno vermentino ed abbiamo una percentuale minima di vermentino dell'85%. "Un'ottima occasione per promuovere la nostra città agli occhi di tanti giudici che arrivano da tutta Italia e noi ci faremo trovare pronti per far conoscere Cagliari", ha sottolineato l'assessore comunale al Turismo, Alessandro Sorgia.

Venti i giudici, tra giornalisti, sommelier ed enologi. I vincitori saranno proclamati il 29 sera. "Dopo la prima edizione del 2017 a Monti - ha spiegato Mario Bonamici - e quella internazionale del 2020, ci abbiamo riprovato nonostante le difficoltà legate al momento. D'ora in avanti, d'accordo col Ministero delle Politiche Agricole che ha autorizzato il Concorso, si è deciso di intervallare a cadenza biennale un anno il Concorso nazionale, un anno internazionale".

Presenti alla conferenza stampa anche Ferdinando Sechi in rappresentanza della Regione, Giorgio Demurtas, presidente provinciale di Coldiretti, e Angelo Concas nella doppia veste di esperto di vermentino e presidente di Epulae. "In Sardegna la crescita della produzione del vermentino è stata esponenziale - ha detto Sechi - la parte del leone l'ha fatta la Gallura, ma anche la provincia di Cagliari si è difesa bene con numeri in crescita".