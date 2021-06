"Casteddu beer" a Marina Piccola con le migliori birre sarde

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Quarta edizione della manifestazione Casteddu Beer da venerdì 25 a domenica 27 a Marina Piccola, da mezzogiorno all'una di notte con degustazioni delle birre artigianali sarde provenienti da tutta la regione.

Ma non solo: spazio anche ad artigianato artistico, produttori del settore agroalimentare, tessuti, lavorazioni in sughero, hobbisti, coltelleria e tanto altro.

Nei tre giorni della manifestazione, a partire dalle 19 anche animazioni con dj set e parata di moto Harley Davidson. "Questa iniziativa - spiega l'assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia - vuole essere un segnale forte di ripartenza per i tanti artigiani che in questo lungo periodo di pandemia hanno sofferto in modo particolare. Credo che i visitatori saranno tanti e avranno modo di vedere le produzioni di qualità di tanti bravi nostri artigiani. Ma sarà anche l'occasione per degustare una buona birra artigianale sarda e ottimi piatti della cucina regionale".

Tra gli ospiti della manifestazione anche l'ambasciatore del Principato di Monaco. "Un'occasione importante - conclude Sorgia - per mostrare e promuovere le bellezze ambientali e naturalistiche della nostra città, unitamente ad un buon artigianato e ad eccellenze del settore enogastronomico".

