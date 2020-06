Colori, profumi e atmosfera di festa a Riola Sardo

(ANSA) - ORISTANO, 27 GIU - Da una ventina d'anni Elvio Sulas coltiva la lavanda nel suo campo a Riola Sardo, in provincia di Oristano. E proprio questa pianta aromatica è la protagonista da domenica 28 giugno a mercoledì 1 luglio di una quattro giorni in questa distesa viola dove si procederà al taglio a mano.

"Una procedura in linea con la filosofia bio e ecosostenibile - spiega Nicola Sulas, figlio di Elvio e membro dell' azienda di famiglia - non stressa la pianta e consente di distillare il giorno stesso il fiore e imbottigliare l' olio essenziale che si ricava garantendo la massima qualità al prodotto, con le note fresche e salmastre per via della vicinanza con mare e saline".

Saranno quattro giorni tra colori, profumi e un' atmosfera di convivialità e festa che coinvolge grandi e adulti. Il colore delle infiorescenze e soprattutto il profumo inondano il paesaggio. Sarà occasione per scoprire aneddoti e curiosità su questa pianta aromatica dalle tante proprietà. Favorisce il sonno, la respirazione, aiuta a rilassarsi. L' azienda Sulas produce al momento olio essenziale, sapone e acqua di lavanda.

Ma è in cantiere il progetto legato all'agroalimentare con miele e tisane, e alla cosmesi.

L' idea arriva 20 anni fa dopo un viaggio di Elvio in Provenza con un suo amico. "Ci siamo innamorati di queste distese violette e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura nelle nostre terre - racconta- ognuno adesso ha il suo mare viola, io a Riola a due passi dalla zona dove sono venuti alla luce i Giganti di Mont' e Prama, lui nel viterbese. Ci abbiamo messo fatica, impegno, passione e quel bellissimo sogno è diventato realtà". (ANSA).