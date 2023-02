Debutto sul palco del Teatro per Sergey e Lusine Khachatryan

I talentuosissimi Sergey e Lusine Khachatryan debuttano a Cagliari, per la Stagione concertistica 2023. Una serata di musica da camera che vede protagonisti, martedì 14 febbraio alle 20,30, i due musicisti armeni, fratello e sorella, lui violinista e vincitore sia del Concorso "Jean Sibelius" di Helsinki che del "Queen Elisabeth" di Bruxelles, lei pluripremiata pianista. Un programma costruito attorno alle Sonate di Bach, Schubert, Debussy, Respighi. Un viaggio in un'ideale macchina del tempo con autori che a distanza di un secolo hanno proposto brani immortali e pagine importanti.

Dal Barocco al periodo romantico, da qui all'impressionismo di Debussy per giungere al Novecento italiano con Respighi. La serata si apre con Bach sulle note della Partita II in re minore per violino solo: Chaconne. Si prosegue, con un salto di un secolo con Schubert e la sua Sonata in La maggiore per violino e pianoforte op. 162, composta nel 1817. Ancora un salto di cento anni con Debussy e la Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte 148, scritta tra il 1916 e il 1917. La serata si chiude con Respighi, Sonata in si minore per violino e pianoforte P 110 composta nel 1917.

Intanto il Lirico si è dotato di un servizio bar, riaperto in occasione della serata di apertura della stagione di Lirica e Balletto che ha proposto "Gloria" di Francesco Cilea, regia di Antonio Albanese, in programmazione fino al 19 febbraio