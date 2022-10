Gradito ritorno al Teatro per l'apprezzato Nikolas Nägele

Già apprezzato dal pubblico del Lirico ritorna a Cagliari Nikolas Nägele. Il direttore, pianista e clarinettista tedesco, classe 1987, sale sul podio del teatro di via Sant' Alenixedda il 21 ottobre alle 20,30 e il 22 alle 19 per la Stagione concertistica 2022. Dirigerà l'Orchestra del Teatro Lirico in un concerto sinfonico dalle affascinanti atmosfere romantico-decadenti sulle note di Franck e Rachmaninov.

E' il dodicesimo appuntamento con la Stagione concertistica. In programma Sinfonia in re minore di César Franck e Danze sinfoniche di Rachmaninov. Composta tra il 1886 e il 1888 la Sinfonia in re minore di César Franck è l'unica sinfonia e l'opera più celebre del musicista franco-belga. Viene eseguita per la prima volta il 17 febbraio 1889 alla Società dei Concerti del Conservatorio di Parigi e il successo fu tiepido soprattutto fra la critica e gli altri compositori (Gounod in primis) che bollano la Sinfonia esageratamente vicina al sinfonismo tedesco, soprattutto Wagner e, di conseguenza, poco francese. Le Danze sinfoniche, suite per orchestra, ultimo lavoro composto nel 1940 da Rachmaninov, viene eseguita, per la prima volta, il 3 gennaio 1941 dalla Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy, ai quali è dedicata. Nonostante l'anno e il luogo della composizione, il brano si distacca molto dalle poetiche novecentesche e si avvicina, invece, alle tematiche russe tanto amate dall'autore: organico strumentale vastissimo, argomento folklorico, temi religiosi ed etnici.