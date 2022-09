Lirico Cagliari: Wagner e Strauss per recital cameristico

Itinerario tra le note di due grandi compositori tedeschi per il prossimo appuntamento con MusicAlFoyer.

Il soprano Beatrice Murtas e il pianista Andrea Mudu, sono i protagonisti, sabato 24 settembre alle 19, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari del recital cameristico nel segno di Richard Wagner e Richard Strauss.

La serata si apre con Wesendonck-Lieder e prosegue con Morgen, op. 27 n. 4 - Wiegenlied, op. 41 n. 1 - Vier letzte Lieder.

La rassegna di musica da camera del Teatro Lirico di Cagliari è stata ideata ed organizzata per accompagnare idealmente il pubblico in un affascinante viaggio dalla raffinata musica barocca alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.

MusicAlFoyer 2022 propone 22 serate di spettacolo fino al 28 dicembre. Protagonisti della rassegna musicale sono i Professori dell'Orchestra e gli Artisti del Coro del Lirico di Cagliari che in formazioni autonome, duo, terzetti o gruppi già affermati oppure nati per l'occasione, sono impegnati in programmi musicali di assoluta rilevanza.