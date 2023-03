Crociere: Costa Diadema a Oristano a maggio e settembre

Costa Crociere sbarcherà anche nello scalo di Santa Giusta-Oristano. Al momento sono due gli approdi previsti a maggio e a settembre con la nave Diadema. Ma il calendario è ancora in fase di definizione è non si escludono ulteriori approdi. La Diadema, tra le più grandi del gruppo armatoriale - 306 metri di lunghezza e una capacità di circa 5mila passeggeri - sarà ospitata nella banchina pubblica (500 metri di lunghezza e oltre 12 di profondità). Sono tre, quindi, gli arrivi confermati, compreso quello annunciato a inizio anno del veliero Sea Cloud, in programma il 7 maggio.

"Gli approdi della Costa Crociere a Santa Giusta-Oristano rappresentano un enorme successo per il lavoro certosino e sottotraccia condotto negli ultimi anni dall'ente - spiega Massimo Deiana, presidente Adsp del Mare di Sardegna - Apriamo le porte dello scalo ad alcune delle navi più grandi al momento presenti nel Mediterraneo, sfruttando, così, tutto il potenziale del porto dal punto di vista infrastrutturale, di sicurezza, ma anche geografico, sia per l'intercettazione delle rotte che già toccano le portualità del Mediterraneo occidentale, che per un offerta escursionistica ancora tutta da scoprire".