Olbia celebra Giornata del mare e della cultura marina

(ANSA) - OLBIA, 08 APR - Anche Olbia celebrerà l'11 aprile la Giornata del mare e della cultura marina, coinvolgendo la Guardia costiera, gli istituti scolastici cittadini, la Lega navale, il Comune e l'Area marina protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo.

Per l'occasione sono state organizzate una serie di iniziative, presentate oggi nei locali della Capitaneria di porto di Olbia, nel corso di un incontro presieduto dal capitano di vascello Giovanni Canu, direttore marittimo della Sardegna settentrionale, con la partecipazione dei rappresentati degli enti interessati.

Per la Giornata della cultura del mare le scolaresche saranno coinvolte in diverse attività: laboratori e proiezione di filmati a tema ambientale, a cura dell'Area marina protetta Tavolara Coda Cavallo, arti marinaresche a cura della Lega Navale, oltre alla presentazione, in sede, delle attività istituzionali della Guardia Costiera.

Nel corso della mattinata sarà svolta anche una simulazione di recupero di pericolante con l'ausilio dell'unità cinofila e mezzi nautici della Guardia Costiera. La Giornata del Mare comprende anche il concorso nazionale "La Cittadinanza del Mare", indetto dal ministero dell'Istruzione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Concorso che quest'anno vede come vincitore del terzo premio l'elaborato "Il futuro siamo noi" presentato in collaborazione tra l'Istituto di istruzione superiore "Amsicora" e dalla Scuola primaria via Nanni di Olbia, che sarà assegnato in una cerimonia di premiazione che si svolgerà nella sede della Lega navale.

Le celebrazioni si concluderanno nel pomeriggio con un elicottero della Guardia Costiera che simulerà il recupero di uomo in mare, nella cornice del tratto di mare antistante Molo Brin.