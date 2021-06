Vela: Missy e Highland Fling XVII guidano la Loro Piana

Missy e Highland Fling XVII sono vincitori della seconda giornata della Loro Piana Superyacht Regatta e ora si trovano al comando delle rispettive divisioni. Giunta alla 14/a edizione, la Loro Piana Superyacht Regatta è organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Loro Piana, le regate si concluderanno sabato 5 giugno.

Nella divisione Superyacht al secondo posto di giornata, lo Swan 115 Shammana è secondo anche in classifica generale seguito dal SW94 Aragon, terzo. Per i Multiscafi secondo posto per Allegra - con i suoi 25 metri è il catamarano più grande della flotta - terza posizione per il vincitore di ieri, il HH 66' R-Six. In questa categoria la classifica provvisoria vede al comando Highland Fling XVII per un solo punto su R-Six. Più staccata in terza posizione Allegra, che sconta la squalifica per protesta di ieri.

Il percorso di circa 30 miglia di oggi prevedeva una bolina fino alle isole di Mortorio e Soffi, per fare poi ritorno davanti a Porto Cervo, proseguire attraverso il Passo delle Bisce fino alla Secca di Tre Monti nel Golfo delle Saline, da qui verso l'isola dei Monaci da lasciare a dritta per fare poi ritorno all'arrivo davanti a Porto Cervo.