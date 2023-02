Aree di crisi, dopo licenziamenti partono cantieri occupazionali

Solo 122 sui circa 600 lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana Energia e S&B Olmedo hanno risposto alla chiamata della Regione per l'impiego nei cantieri occupazionali, misura messa in campo dalla Regione dopo i licenziamenti collettivi. Gran parte degli altri ha trovato una ricollocazione. Lo comunica la Regione, facendo il punto sulla situazione dei licenziamenti collettivi che hanno coinvolto queste aziende.

I numeri sono stati diffusi durante un incontro in videoconferenza tra l'assessora del Lavoro, Ada Lai e le rappresentanze sindacali. "Allo stato attuale - ha reso noto Lai - ha risposto all'avviso un quarto delle persone inserite nel bacino di riferimento: 122 le istanze presentate, 114 quelle ammesse, di cui 15 con riserva. Dalle verifiche effettuate - spiega l'assessora - risulta, infatti, che parte del bacino dei lavoratori destinatari della misura, sono riusciti già a ricollocarsi nel mercato del lavoro".

Quasi quattro anni fa la legge regionale che individuava interventi a favore dei destinatari dei licenziamenti. Un mese fa l'assessorato aveva dato il via alle manifestazioni di interesse. Ora la misura di politica attiva sarà realizzata nei cantieri occupazionali in partenza a breve, in parte della Protezione civile e di altri enti coinvolti, per una durata non inferiore a otto mesi.