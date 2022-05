Microcredito: al via domande per donne giovani e disoccupati

Sono in arrivo nuove opportunità per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per le donne inattive e per i disoccupati di lunga durata, che prevedono misure di sostegno da erogare alle neo-imprese attraverso i fondi del Microcredito - fino a 50mila euro - per la formazione e l'accompagnamento dell'autoimprenditorialità.

Il progetto dal titolo "Imprenditori si diventa: corsi yes i start up e finanziamenti selfiemployment", ha l'obiettivo di agevolare le categorie contemplate dal bando e consentire loro un più rapido accesso alla presentazione della domanda di finanziamento al fondo Selfiemployment. La Cooperativa sociale "Scenari Verdi" di Nuoro si occupa della promozione della misura e collabora con l'Unione Lavoratori Europei (Ule) che gestisce la misura a livello nazionale. "Il percorso prevede una attività formativa sull'auto-imprenditorialità per un totale di 80 ore, di cui 60 di teoria e 20 di affiancamento alla realizzazione di un Business Plan - ha detto all'ANSA Pino D'Antonio presidente della coop. Scenari Verdi - Tutte le attività del corso si svolgeranno on line e sono totalmente gratuite per i partecipanti. A conclusione del percorso formativo, i corsisti avranno la possibilità di presentare la propria idea imprenditoriale all'Ule che, in caso di valutazione positiva, potrà erogare direttamente le risorse finanziarie fino ad un max di 50 mila euro, attraverso lo strumento del Microcredito. la misura è tanto più interessante - sottolinea D'Antonio - perché il finanziamento non prevede tassi di interesse né fideiussioni.

Noi saremmo lieti di accogliere le domande , filtrarle e inviarle all'Ule".