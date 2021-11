Nuovo concorso in Regione per l'assunzione di 44 ingegneri

La Regione bandisce un nuovo concorso pubblico per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 44 unità di personale da inquadrare presso l'amministrazione e gli enti come funzionario tecnico ingegnere.

Ventiquattro avranno competenze specifiche in ingegneria edile, 7 in ingegneria dei trasporti e 13 unità in ingegneria idraulica. Il bando è in pubblicazione sul Buras e sul sito istituzionale della Regione.

"Un nuovo impulso al ricambio generazionale negli organici della pubblica amministrazione - commenta il governatore Christian Solinas - finalizzato anche a valorizzare le competenze dei giovani sardi".