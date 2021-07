Progetto Aspal per disoccupati, domande entro l'8 luglio

Nuova opportunità per i disoccupati sardi. Si chiama "Orientamento e riconversione al marittimo" ed è il progetto pilota voluto dalla Regione e dall'Aspal nell'ambito di Med New Job il programma interreg Italia Francia finanziato dal Fondo europeo. L'obiettivo è aiutare chi non ha un lavoro e ha un'idea di impresa anche non dettagliata, a trovare la propria strada nelle attività legate al mondo del mare.

C'è tempo fino all'8 luglio per fare domanda di ammissione al programma che prevede, per i 12 beneficiari che saranno selezionati, un percorso di formazione, accompagnamento all'auto imprenditorialità e aiuto nella definizione dell'idea di impresa e eventuali possibilità di finanziamento. Per partecipare è necessario essere disoccupati e avere un'idea di impresa legata all'economia del mare che comprende un insieme di settori anche molto diversi: dalla cantieristica alla movimentazione merci, dall'ittica alla tutela ambientale passando per le attività sportive, al tessile all'arredamento e a quelle di alloggio e ristorazione solo per citarne alcune.

"Con questo progetto diamo l'opportunità a lavoratori che hanno già un loro bagaglio di conoscenze di acquisirne di nuove per dare vita a nuove realtà imprenditoriali legate al mondo del mare - sottolinea l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda - E' un settore vastissimo nel quale crediamo molto, confortati anche dagli studi più recenti che ci confermano che le potenzialità di queste attività sono enormi. In Sardegna quasi un quarto delle assunzioni riguardano la blue economy che in questo momento sta dimostrando una crescita importante".

Il progetto di Med New Job è immediato: la selezione avverrà in tempi brevissimi perchè già da lunedì 12 luglio, si sarà in aula virtuale per cominciare la formazione che andrà avanti per tutta l'estate. Dopo è previsto un tirocinio di tre mesi con un'indennità mensile pari a 800 euro da svolgere in un'azienda nautica e poi si passerà alla definizione delle proposte progettuali.