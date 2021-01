Università di Cagliari cerca esperti in lingue straniere

Prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni del Centro Linguistico dell'Università di Cagliari per la formazione di liste triennali di collaboratori e collaboratrici. Il Centro diretto da Luisanna Fodde è alla ricerca di esperte ed esperti linguistici di inglese, personale specializzato nella creazione e revisione di materiali didattici per in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca, personale specializzato nella traduzione e revisione di testi per fornire i servizi linguistici per le esigenze di strutture interne all'ateneo e committenti esterni in lingua francese, inglese, spagnola e tedesca.

Per i bandi di esperti linguistici e traduttori di testi per le esigenze dell'Ateneo la scadenza è fissata al 19 gennaio, mentre per traduttori e revisori di testi didattici il termine è il 26 gennaio. A breve verranno anche pubblicate le selezioni per esperti linguistici nelle altre lingue impartite dal Centro: Arabo, Cinese, Francese, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco.