Fondi Ue: verso approvazione commissione Por Fesr 2021/27

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Arriverà entro dieci giorni il giudizio finale della Commissione europea sul programma regionale Fesr 21-27, attualmente in fase di esame definitivo.

"Siamo a cavallo delle due programmazioni, la 14-20 e la 21-27 - spiega il presidente della Regione Christian Solinas - stiamo attraversando un momento delicato soprattutto per la definizione del programma operativo del prossimo settennato. Auspichiamo - ha aggiunto il governatore - di ottenere quanto prima il giudizio positivo per avviare i progetti definiti nel programma, in particolare quelli legati all'innovazione, alla digitalizzazione, alla transizione verde".

Sono sei le priorità principali del Programma, che ha una dotazione finanziaria 1 miliardo e 500 milioni di euro, "quasi raddoppiata rispetto al precedente ciclo di programmazione che ammontava a 930,9 milioni".

Il totale complessivo è costituito da una quota di cofinanziamento Ue pari al 70% e dal cofinanziamento nazionale, pari al 30% del totale.

I punti cardine del programma riguardano competitività intelligente, transizione digitale, transizione verde, mobilità urbana e sostenibile, Sardegna più sociale e inclusiva, Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale.

"Il mondo è cambiato e anche la nostra visione del mondo - ha precisato l'assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino a Olbia all'evento annuale del Por Fesr Sardegna -. Non a caso all'interno della programmazione 21-27 ci saranno spazi importanti per l'innovazione. Abbiamo una grande sfida che ci aspetta: oggi - ha proseguito l'esponente della Giunta Solinas - dobbiamo cercare di capire come velocizzare e sburocratizzare (anche grazie alle riforme del Pnrr) per accelerare la nostra capacità di spesa, solo così potremo mettere in campo le misure e i progetti che cambieranno il volto della nostra Isola".

Nel dettaglio per la transizione verde sono previsti 522,10 milioni di euro, per la transizione digitale 160 milioni di euro, per la competitività intelligente 340,12 milioni di euro.

Il tema del cambiamento climatico è al centro delle politiche future: 550 milioni di euro del programma sono orientati a misure per il clima e l'ambiente. (ANSA).