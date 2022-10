Alta formazione per l'Europa, selezionati 25 giovani sardi

Venticinque giovani selezionati per la partecipazione al 'Percorso di alta formazione sulla elaborazione, gestione e rendicontazione di proposte progettuali nell'ambito dei programmi e finanziamento diretto della Commissione Europa - Progetto Young and Territory in Sardinia 2a edizione'. Le attività formative, curate da Focus Europe, si articoleranno in tre fasi che includeranno una formazione generale comune per tutti i partecipanti, una formazione organizzata per gruppi di lavoro e una terza fase individuale di tirocinio nei comuni e altri enti partner del progetto, tra cui la Città metropolitana di Cagliari.

"Focus Europe è un'associazione tra enti locali che si occupa di progettazione europea nata per offrire supporto agli enti locali che intendono partecipare ai bandi dell'Unione Europea e l'obiettivo di questo progetto è quello di creare una rete di giovani ragazzi sardi che possano coadiuvare questi enti nella progettazione europea", ha spiegato il presidente Giuseppe Cappai. "Si tratta di un'opportunità straordinaria considerato che un corso analogo proposto da enti privati costa circa 5 mila euro, mentre questo promosso da Focus Europe e finanziato dalla Regione è completamente gratuito".

Città metropolitana in prima linea: "Si occupa da tempo di tematiche comunitarie e sta cercando di far crescere il proprio ufficio Europa, nel quale servono competenze specifiche per predisporre e attuare i progetti e professionalità preparate", ha sottolineato il direttore dell'ente Stefano Mameli. "Io per primo dopo la laurea ho iniziato un percorso simile a questo, che rappresenta un'occasione importante per capire le dinamiche degli enti pubblici nella predisposizione e attuazione dei progetti europei".