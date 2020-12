Covid:piattaforma tracciamento, copertura Comuni entro il 15

(ANSA) - CAGLIARI, 01 DIC - La piattaforma online per i Comuni sardi progettata per il tracciamento dei contagi è pronta ma la copertura totale nei 377 centri della Sardegna è prevista solo entro il 15 dicembre. L'attivazione - emerge dalla conferenza Regione-Enti locali che si è tenuta stasera - avverrà per aree omogenee. Il sistema è già stato testato e la prova ha dato risultati positivi. Nel portale saranno caricati i dati dei positivi, dei cittadini in isolamento domiciliare e dei tamponi effettuati. Per entrare nel sistema i primi cittadini dovranno avere le credenziali per conoscere in tempo reale la situazione nel Comune che amministrano. (ANSA).