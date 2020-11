Covid: Comune di Castelsardo avvia screening gratuito

(ANSA) - CASTELSARDO, 20 NOV - "A Castelsardo ci sono diversi positivi segnalati dai medici di base ma non ancora formalmente comunicati dall'Ats". Così l'amministrazione comunale spiega la decisione di avviare uno screening gratuito per prevenire la diffusione del Covid-19.

"Alcuni cittadini sono in isolamento fiduciario ma l'Ats ha difficoltà a eseguire i tamponi, costringendoli a lunghe attese - riferiscono dal Comune - così ci siamo attivati per individuare nuove linee di intervento e promuovere lo screening gratuito e in sicurezza".

Il Comune ha comprato 1.500 test antigenici rapidi. Dalla prossima settimana, in collaborazione con medici di base, pediatri e protezione civile, partirà lo screening dei residenti con un analizzatore che rende il test affidabile al 94%.

Priorità a chi attende da giorni una chiamata dall'Ats pur se già segnalato, poi chi ha un positivo nel nucleo familiare. Il test avverrà su appuntamento in modalità drive-in al porto turistico.

"Nelle scorse settimane, grazie alla collaborazione dell'Avis di Tergu, molti cittadini si sono sottoposti volontariamente e a pagamento ai test sierologici o antigenici", afferma l'assessora Raffaela Posadino. "Vogliamo monitorare la situazione dei contagi in città per isolare tempestivamente i positivi ed evitare la diffusione del virus - conclude - nessuno ha la situazione sotto controllo come i medici di famiglia". (ANSA).