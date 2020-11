Covid:Sardegna,marito e moglie morti a distanza di 10 giorni

(ANSA) - NUORO, 19 NOV - Marito e moglie di Macomer morti per Covid a 10 giorni di distanza l'uno dall'altro. La donna è deceduta ieri notte all'ospedale di Oristano: aveva 79 anni.

Nello stesso nosocomio, dieci giorni prima, era morto il marito 85enne, sempre per cause legate al coronavirus.

La donna è la quarta vittima della seconda ondata nella cittadina del Marghine. "Mi addolora comunicare che nella giornata di ieri il maledetto covid 19 ha portato via un'altra nostra cara concittadina - ha scritto su Facebook il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu -. Dedichiamo a lei questo fiore selvatico perché amava tanto la natura. Il Signore la accoglierà in Paradiso". (ANSA).