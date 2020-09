Coronavirus: attesa per esito 560 tamponi a S.Teodoro

(ANSA) - NUORO, 08 SET - Sono attesi nelle prossime ore i risultati dei 560 tamponi effettuati ieri al teatro comunale di San Teodoro su altrettanti lavoratori delle cosiddette categorie a rischio, come deciso dal sindaco Domenico Mannironi. A sottoporsi volontariamente ai tamponi che vengono processati in queste ore dal Laboratorio analisi di Microbiologia di Cagliari, sono stati i barracelli, i carabinieri, gli operatori della Croce bianca, gli operatori ecologici, i dipendenti dei bar, delle discoteche dei ristoranti e dei locali notturni, i dipendenti dell'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo, dipendenti delle banche, delle farmacie e dei supermercati.

Un campione sensibile della popolazione di San Teodoro e di una ventina di frazioni che può dare risultati importanti sulla diffusione del virus nel territorio. I tamponi sono stati effettuati al teatro comunale e alla presenza del responsabile dell'Unità di crisi del nord Sardegna Marcello Acciaro: "Questo risultato è importante perché ci darà la fotografia della diffusione del virus su poco meno della metà della popolazione teodorina - ha detto all'ANSA il sindaco Mannironi - Attendiamo l'esito dei tamponi tra stasera e domani mattina. Il 21 settembre poco prima dell'apertura delle scuola procederemo con i test sierologici per alunni, docenti e personale scolastico in modo da avere un quadro più completo possibile e da poter affrontare l'autunno in sicurezza". (ANSA).