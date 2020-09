Prefetto Nuoro a sindaci, valutare mascherine h24

Dopo le ordinanze dei sindaci di Macomer, Orgosolo e Silanus che impongono le mascherine h24 negli spazi nei quali si possono creare assembramenti, il prefetto di Nuoro Luca Rotondi chiede ai primi cittadini della provincia di valutare l'opportunità di adottare questa misura a seguito dell'impennata di contagi. E sollecita controlli più rigorosi in bar e ristoranti e sulle persone in isolamento.

"È importante non abbassare la guardia e continuare con il ruolo di moral suasion svolto dai sindaci nei confronti delle rispettive comunità sulle regole si sicurezza sanitaria - ha detto al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto della situazione dopo la recrudescenza dei contagi da Covid-19 - Se è necessario, in base anche agli aggiornamenti della Protezione civile, bisogna riflettere sull'opportunità di ordinanze che impongono l'utilizzo di mascherine h24 anche all'aperto".

Alla riunione hanno preso parte gli amministratori di Nuoro, Macomer, Mamoiada, Nurri, Orgosolo, Orosei, Silanus e Tonara, i direttori delle Asl di Nuoro e Lanusei Grazia Cattina e Andrea Marras, un rappresentante della Provincia di Nuoro e i rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. I sindaci hanno sottolineato "l'ottima collaborazione con le Asl di Nuoro e Lanusei, sia in termini di comunicazione dei casi positivi e di soggetti da porre in sorveglianza obbligatoria sia al fine di individuare il tracciamento dei contatti". Nel loro intervento i vertici delle due Aziende sanitarie hanno assicurato, la volontà di "migliorare la 'macchina' ormai collaudata con i primi cittadini, anche al fine di risolvere eventuali gap di comunicazione riscontrati".