"Adotteremo deliberazioni e ordinanze, ma occorre collaborazione da parte di tutti per evitare una nuova diffusione del contagio". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo alla presentazione del Sardegna Open 2020 di padel, nel giorno in cui è atteso il nuovo Dpcm del governo con misure di contrasto ai contagi da Covid-19. "Noi puntiamo - ha detto Solinas - anche sul turismo sportivo per la destagionalizzazione. Un segnale di nuova normalità".