Dipendenti Tecnocasic donano 11.500 euro per Ss. Trinità

(ANSA) - CAGLIARI, 13 LUG - Dipendenti del Tecnocasic generosi: hanno raccolto 11.500 euro che hanno permesso di acquistare per il reparto Otorino del Santissima Trinità di Cagliari un sistema Endoscopico per la diagnosi dei tumori del cavo orale delle alte vie respiratorie.

Oggi la consegna del fibrolaringoscoppio nel reparto con il ringraziamento da parte degli operatori dell'ospedale. Presenti il direttore dell'equipe Carlo Loris Pelagatti, il direttore generale della Tecnocasic Giulio Casula, la Rsu ed il rappresentante dei dipendenti che hanno promosso l'iniziativa poi sposata dalla rappresentanza sindacale e dall'azienda.

"Vi ringraziamo - questo il messaggio dell'equipe del reparto di Otorinolaringoiatria - perché, pur essendo una priorità, lo strumento che avete permesso di acquistare era a margine degli impegni di spesa che dell'approvvigionamento. Procediamo spesso ad analisi di patologie tumorale delle vie respiratorie che, nella nostra zona, è abbastanza diffusa. Un atto gradito ed utile fatto da una società che era ed è in campo come noi nella battaglia contro il virus". (ANSA).