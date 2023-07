Padel: successo seconda edizione riservata ai dipendenti

Un'occasione di aggregazione, sport e divertimento. Partito lo scorso 13 giugno, si è concluso il torneo di padel riservato ai dipendenti dell'Aou di Sassari. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione sportiva organizzata dall'associazione Mediterraneo padel in collaborazione con l'associazione Angsa Sassari, è stata dedicata allo sport e alla solidarietà. A sfidarsi sui campi di via Baldinca, nella zona di San Giovanni a Sassari, medici, infermieri, personale tecnico e amministrativo dell'Azienda ospedaliero universitaria. E a fare il tifo durante le varie fasi della manifestazione colleghi, familiari e amici. Diviso in due gironi, uno femminile e l'altro maschile, il torneo si è sviluppato nell'arco di tre settimane e ha visto giocare nelle diverse partite 16 coppie di giocatori e 16 coppie di giocatrici.

Il girone femminile è stato vinto da Maria Deiana (Affari generali) e Angela Polo (segreteria di direzione) che, nella partita finale, giocavano contro Alessandra Carta (Neuropsichiatria infantile) e Chiara Pes (Medicina interna). Mentre il torneo maschile è stato vinto da Giuliano Alagna (ambulatorio di epatologia) e Carlo Usai (Medicina interna) che hanno giocato contro Andrea Cossu (Anestesia e rianimazione) e Roberto Sechi (servizio tecnico), presidente dell'associazione Mediterraneo padel.

Un evento sportivo che ha voluto lanciare anche un messaggio di solidarietà poiché i fondi raccolti durante la manifestazione saranno destinati al reparto di Neuropsichiatria infantile. Inoltre l'associazione Angsa Sassari, durante il torneo ha fornito momenti di sensibilizzazione sull'autismo ed è stata presente con un banchetto informativo. Presenti alla manifestazione anche la direttrice amministrativa Dolores Soddu e il direttore sanitario Luigi Cugia, che ha premiato i vincitori e le vincitrici.