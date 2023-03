Col Covid passi indietro in terapie per bimbi autistici

Il Covid ha colpito i bambini più fragili con il peggioramento dei pazienti autistici. Quelli che hanno dovuto interrompere per più tempo i percorsi terapeutici e riabilitativi a causa delle norme restrittive imposte nelle varie regioni hanno mostrato una perdita delle autonomie raggiunte e delle competenze precedentemente acquisite. In questi casi c'è stato un peggioramento dei sintomi tipici dello spettro autistico, come la tendenza all'isolamento o l'acuirsi dei comportamenti ripetitivi e interessi stereotipati.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Molecolar autism, la più importante rivista scientifica specializzata in autismo, uno studio internazionale che ha coinvolto oltre un migliaio di bambini tra i 5 e i 21 anni e 14 centri internazionali dal Canada, al Giappone, agli Stati Uniti, all'Europa. Uno studio molto dettagliato che ha coinvolto un grande gruppo di ricerca internazionale tra cui alcuni centri italiani come la Neuropsichiatria infantile dell'Aou di Sassari e, in particolare, il professor Stefano Sotgiu direttore della clinica e la dottoressa Alessandra Carta. In Sardegna, lo studio ha coinvolto 30 famiglie del Sassarese seguite dalla Clinica neuropsichiatrica e ha preso in considerazione pazienti tra i 5 e i 15 anni di età. In tutti questi casi, si è potuto osservare un peggioramento della loro condizione, anche di tipo comportamentale. "Abbiamo fatto un'indagine attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatizzata e, attraverso le interviste con i genitori, somministrate tra luglio e ottobre del 2020 - ha spiegato Carta - si è potuto analizzare l'effetto delle restrizioni durante la pandemia sulla severità, l'eventuale peggioramento o stazionarietà dei sintomi dell'autismo nei ragazzi". "Ci siamo resi conto subito del peggioramento appena è scoppiato il lockdown. I dati precedenti indicavano che l'impatto della pandemia era maggiore nei bambini con una severità clinica maggiore, il nostro studio invece - ha affermato Sotgiu - ha messo in luce altre esigenze e altre cause correlate al peggioramento dei sintomi nei bambini con disturbo dello spettro autistico".