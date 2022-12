Due smart Tv in dono alla Cardiologia pediatrica

(ANSA) - SASSARI, 23 DIC - I piccoli pazienti della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite da oggi possono trovare un po' di distrazione e sollievo durante le visite mediche, guardando i programmi in televisione. Due smart tv sono stati donati agli ambulatori dell'Aou di Sassari dal Tennis club Porto Torres, dalla Fondazione "Cesare Pozzo" per la mutualità e dalla Società di mutuo soccorso "Cesare Pozzo", che li hanno consegnati ieri al direttore amministrativo dell'Azienda, Maria Dolores Soddu, e al direttore del reparto, Mario Pala.

"Ringraziamo per questo importante gesto. Il nostro obiettivo è aiutare i pazienti a trovare una dimensione diversa quando entrano in ospedale. E già da piccoli, non devono avere paura di questo ambiente ma devono sentirsi accolti e coccolati", ha detto Maria Dolores Soddu. "Volevamo donare uno strumento che servisse davvero al reparto e ai piccoli pazienti soprattutto che potesse dare loro un sorriso", ha spiegato Stefano Caria, presidente del Tennis club Porto Torres. Di questo ne è convinto anche il direttore del reparto, Mario Pala: "Ci aiuteranno a intrattenere i bambini anche a far sentire loro a proprio agio e alleggerire il peso della visita medica. E, a noi operatori sanitari, consentiranno di fare al meglio il nostro lavoro".

Alla consegna degli Smart Tv erano presenti anche Ugo Agus, vicepresidente della Fondazione Cesare Pozzo, e Monica Zuddas sempre della Fondazione, quindi Mario Zucca vicepresidente della Società di mutuo soccorso. (ANSA).