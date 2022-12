"Natale in corsia", i trapiantati ringraziano l'Azienda

(ANSA) - SASSARI, 22 DIC - "Natale in corsia" per ringraziare medici e infermieri dell'Aou di Sassari e per rimarcare l'importanza della donazione di organi per salvare vite.

Prometeo, l'associazione italiana trapiantati di organi, ha rinnovato l'incontro natalizio con il personale sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese per ringraziarlo delle attività e delle cure rivolte ai pazienti trapiantati durante tutto l'anno.

"In questo periodo di feste ricordiamo la nascita di Gesù. Noi vorremmo anche celebrare quella che per noi trapianti è una vera e propria rinascita", ha detto Marco Di Battista, rappresentante locale dell'associazione.

"È importante riuscire a ridurre le opposizioni alla donazione per abbassare quel gap che ancora separa il numero dei donatori e il numero dei pazienti in lista di attesa per un trapianto", ha aggiunto Paola Murgia, referente dei trapianti per l'Aou di Sassari.

Sulla donazione si è espresso anche il presidente regionale di Prometeo, Pino Argiolas: "Sassari in questi anni ha dato davvero tanto. Bisogna proseguire con le attività di comunicazione nelle scuole. La cultura della donazione va alimentata, deve crescere ogni giorno", ha detto sottolineando la necessità di aumentare il numero delle visite pre-trapianto, in particolare per i nefropatici dializzati.

L'associazione ha quindi donato una targa celebrativa all'Aou di Sassari, per ringraziare l'azienda di viale San Pietro da una parte per il lavoro svolto per le donazioni di organi, dall'altra per l'attenzione verso i trapiantati di fegato, con l'attivazione di un ambulatorio a loro dedicato, per effettuare le visite di controllo anche a Sassari. (ANSA).